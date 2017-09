Assyriska presenterar nyförvärv: "Har en bra spelförståelse"

Under söndagen presenterade Assyriska sitt sista nyförvärv för säsongen, som blev klart redan för några veckor sedan.

David Gutierrez Arvidsson heter den spelare som är sist in i truppen. Senast kommer han från spel i USA med Long Island University, och före det har han spelat med Utsiktens BK. Han har kommer ursprungligen från IFK Göteborgs akademi, där han fostrades.

– Det känns fantastiskt, övergången i sig gick väldigt snabbt, intrycket jag har fått av föreningen och tränaren har varit väldigt positiva, säger David Gutierrez Arvidsson till klubbens hemsida.

Han kommer främst att vara vänsterback, men säger sig kunna bidra på ett antal positioner om så behövs.

Jag hoppas på att kunna bidra med ett lugn i defensiven, konkurrens i truppen och förhoppningsvis vara med och hjälpa laget att vinna matcher. Jag hoppas att vi fortsätter ta fler poäng så att vi hamnar i toppen av tabellen där AFF hör hemma, säger Gutierrez Arvidsson till klubben.

Även sportcehfen Bobil Minasson är nöjd med lagets nytillskott.

– David är en utbildad spelare skolad i IFK Göteborgs akademi. Han har en skicklig vänsterfot och har en bra spelförståelse. David kommer in sent i truppen och kommer börja konkurrera på allvar om plats i truppen under hösten, säger Minasson till klubbens hemsida.

David Gutierrez Arvidsson har skrivit på för säsongen ut.

