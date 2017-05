Andra raka segern för Assyriska

Första halvlek slutade 0–0, men Assyriska både kunde och borde nog haft ledningen redan i halvtid.

Efter en pigg start och Akropolis fick Assyriska successivt bättre och bättre kontroll på gästernas anfall – och hittade allt oftare sätt att utnyttja de stora ytorna bakom Akropolis höga backlinje.

Efter att mest ha fått hörnor av det under den första kvarten skapade Assyriska sin första riktigt heta målvhans när Kevin Krans kom loss på högerkanten och spelade in bollen till Sebastian Holmqvist, som mitt framför målet var mycket nära att slå in 1–0.

Ännu närmare var Holmqvist när han kvarten senare fångade in en djupledsboll och kom helt fri med målvakten Simon Lundgren. Men Lundgren fick ut en hand och lyckades styra bollen i stolpen.

Assyriska hade också ett pår hårfina offsideavblåsningar, där framförallt Kevin Krans såg ut att vara på väg mot ett säkert mål när kantdomaren lyfte sin flagga. Rätt eller inte är svårt att avgöra – men helt klart är att Akropolis tog risker med sitt höga försvar.

I andra halvlek kom mycket riktigt utdelningen nästan direkt för Assyriska. Love Reuterswärd kom loss på vänsterkanten och spelade in en helt perfekt boll till Victor Söderström framför mål. Och Söderström gjorde inget misstag och kunde glädja sig åt att han nu blev målskytt för andra matchen i rad efter en tung start på säsongen.

Efter målet tappade Assyriska sin offensiva fart en aning, även om det kanske inte var någon katastrof – det var ju Akropolis som behövde gå framåt. Och Assyriska höll hygglig kontroll i defensiven i alla fall.

Och till slut, med drygt en kvart kvar att spela, orkade Assyriska ta sig framåt på allvar igen. Målskytten Victor Söderström hittade fram med en boll till Kevin Krans, som fick se sitt första skott räddas av Simon Lundgren men som själv kunde kliva fram och slå in returen.

Assyriska hade bra kontroll i tio minuter efter målet och skapade någon chans att göra 3–0.

Men mot slutet satsade Akropolis förstås allt framåt. 2–1 hade kunnat komma med fem minuter kvar att spela, men då gjorde Davor Blazevic i Assyriskasmål en jätteräddning.

I stället satte Akropolis reduceringen i den 88:e minuten, när Nikola Vasic gick upp och nickade in ett inlägg.

Minuten senare fick Akropolis en spelare utvisad, men gästerna fortsatte förstås ändå att trycka på. Nu kom man aldrig riktigt nära en kvittering, men med drygt fyra minuters tilläggstid hann det bli smånervöst både på Assyriskas bänk och på läktarna.

Men till slut blåste domaren av matchen - och Assyriskas andra raka trepoängare var ett faktum.

Matchfakta / Div 1 norra

Assyriska–Akropolis 2–1 (2–0)

Mål: 1–0 (48) Victor Söderström, 2–0 (74) Kevin Krans, 2–1 (88) Nikola Vasic.

Utvisngar: Adrian Pettersson, Akropolis (89).

Assyriskas lag: Davor Blazevic – Simon Strand (Isa Demir, 70), Harry Osborne, Andreas Haddad, David Durmaz – Lowe Reuterswärd, Rani Haddad (Gilgamesh Oyal, 82), Daniel Stenson, Victor Söderström, Kevin Krans – Sebastian Holmqvist (Tashan Francis-Adeyinka, 75).

Publik: 498.