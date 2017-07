Då kan du kräva åtgärder av hyresvärden för hög inomhustemperatur

Under sommarmånaderna höjer Socialstyrelsen sin rekommendation av inomhustemperatur från 20-23 grader till 26 grader, skriver Hem & Hyra.

Som hyresgäst behöver man stå ut med denna temperatur under en "varaktig tid" för att det ska räknas som en olägenhet – hur lång den tiden är framgår däremot inte exakt. I vissa fall räcker det med en vecka men i andra fall har de boende fått stå ut i tio dagar innan de kan kräva hjälp.

Högre temperatur tillåts under tillfälliga värmeböljor då en inomhustemperatur på 28 grader är tillåtet under ett par dagar under sommaren.

– Det behöver alltså bli ordentligt varmt innan hyresvärden måste göra något. Men i många fall kan det bli en fråga om goodwill – det finns inget som hindrar en att kontakta värden om du exempelvis har fönster i söderläge och får det ordentligt hett, sägerJohan Mirtorp, som är Hyresgästföreningens förbundsjurist, till Hem & Hyra.

Om en hyresgäst är medlem i Hyresgästföreningen kan de även vända sig dit eller till kommunens miljökontor eftersom varje kommun har tillsynsansvaret och kan beordra en hyresvärd att ta till åtgärder.

– Vilka åtgärder värden vidtar är upp till denne, så länge det har effekt. Man ska dock inte hoppas på att värden sätter in någon luftkonditionering, det har jag knappt sett i Sverige, säger Johan Mirtorp till Hem & Hyra.

Ifall man får i genom sina krav och inte lyckats använda bostaden fullt ut så har man rätt till hyresreduktion, vilket avgörs från fall till fall utifrån Socialstyrelsens rekommendationer.

Johan Mirtorps egna tips är att mäta och anteckna temperaturen en bit in i rummet några gånger per dag – för att vara redo med ordentligt underlag vid behov.