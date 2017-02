Polis söker med helikopter efter misstänkt rattfyllerist

På söndagskvällen fick polisen ett larm om en misstänkt rattfyllerist. Ett vittne som sett bilen vingla runt på vägen ringde in. Polisen ryckte ut till platsen, mellan Lill Ahl och Lövsta naturreservat. Men den misstänkta föraren körde i diket och sprang in i skogen. Polisen har kallat in hundpatrull och helikopter för att försöka hitta den misstänkta.