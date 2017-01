Bil körde in i betongbalk – två till sjukhus med ambulans

SOS alarm gick ut med uppgifter om olyckan någon minut efter ett på tisdagen.

Enligt de första uppgifterna rörde det sig om en personbil som ska ha kört in i en betongbalk på Viksbergsvägen, strax innan infarten till Viksängen, från Södertäljehållet sett.

Denna väg är just nu tillfälligt omledd under det att en skola byggs i Viksberg. Enligt ett vittne till olyckan som LT pratat med så körde bilen med hög fart rakt in i betongbalken.

Enligt räddningscentralen färdades tre personer i bilen. Två av dem fick lyftas ur bilen med hjälp av så kallad spineboard, en sorts bor där ryggen och nacken på den som blir lyft kan stabiliseras. De två fördes med ambulans till sjukhus.

Den tredje personen verkar enligt räddningscentralen ha klarat sig utan skador.