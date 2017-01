Kattunge fast i ventilationstrumma i Geneta – brandkåren överväger sätta in dammsugare

Det var strax efter klockan 16 på söndagen som larmet kom in till räddningstjänsten: en katt hade via en torktumlare förvillat sig in i ventilationssystemet på ett tre våningar högt hyreshus på Bollvägen i Geneta.

Katten tog sig in i hyreshusets ventilationssystem och kanade ner två våningsplan i ett slags "fritt fall". Den hörs jama i ventilationsröret i lägenheten på plan 1. Dit har den kanat från ägarens lägenhet på plan 3.

– Röret är smalt, så katten har nog inte tagit skada av något fall utan bromsat med tassarna mot rörets sidor, säger en brandman till LT:s reporter på plats.

Brandmännen försöker just nu locka på katten via olika öppningar in i ventilationssystemet, men utan framgång. Lakan rivs sönder för att firas ner i förhoppningen om att djuret ska klösa sig fast. Om det inte går kan det bli aktuellt att slå hål i väggen för att komma åt den nödställda katten.

Efter att försöken med lakan misslyckats funderar brandkåren på att rekvirera en kraftfull dammsugare för att suga upp den.

– Det har tydligen lyckats tidigare på Ekerö, säger en brandman till LT:s reporter på plats.

Artikeln uppdateras allt eftersom.