Tjuvarnas vilda bilfärd genom Södertälje slutade mot ett träd – i dag ställs två män inför rätta

Det var tidigt på morgonen den 3 november i år som fyra maskerade män var i full färd med att länsa Ica Nära i Östertälje på snusdosor, när en av polisens hundförare av en slump passerade.

Polisen såg en mörk Audi stå inbackad mot butiken och fyra män som höll på att lasta varor.

När han svängde runt för att kontrollera bilen, kastade sig personerna in i den och drog iväg med en rivstart längs Grödingevägen.

Polisen tog upp jakten vidare in på Erik Dahlbergs väg, där Audin i över hundra kilometer i timmen passerar ett vägarbete och girade i Birkakorset vänster mot rött ljus. Fortsatte över Mälarbron och ner på avfarten mot västra Mälarhamnen och längs med kanalen via en gångväg innan Audin svängde höger ut på Snäckvikshamnen i riktning mot Linavägen. Den vilda färden fortsatte via avsmalnade kurviga partier och över farthinder i mycket hög fart.

Polisbilen låg cirka 200-300 meter efter och hundföraren kunde se hur Audin vek av in på Tegelbruksvägen i riktning Enhörnavägen, men framme på Porslinsvägen i Lina var Audin borta.

Då kom ett tips till polisen om att ett fordon stod längs en gångväg intill Enhörnaleden. Det var Audin – krockad mot ett träd.

Samtidigt var polishunden Krim i högsta beredskap i bagageutrymmet och tog ivrigt upp spåret när han släpptes ut. Nu gick färden vidare genom terrängen och ut i Lina bostadsområde.

Via gator och gräsmattor upphörde första spåret vid en trapp på Linavägen. Ännu ett spårsök gjordes från bilen och den här gången ledde det vidare genom en tunnel under Enhörnaleden i Ronna. Där stod en person lutad.

Mannen, en 22-åring skriven i Glasberga sjöstad, hade ett skärsår i handen och visade sig ha nycklarna till Audin i fickan.

Såret sys senare på sjukhuset men han vägrar uppge hur det uppstått.

I dag ställs han inför rätta i Södertälje tingsrätt åtalad för stöld och vårdslöshet i trafiken.

22-åringen förnekar brott, men erkänner att han kört bilen och skadat handleden i samband med krocken.

Under förhören i utredningen har han valt att sitta helt tyst och vägra svara på polisens frågor.

Tjuvarna hade krossat en ruta in till butiken i Östertälje och stulit cirka 150 dosor snus.

I bilen fanns glaskross, som vid analys visat sig komma från butiken. Två kofötter låg på golvet i passagerarsätet. Samt bagen med snusdosorna.

Butiken övervakningskameror visar tre maskerade personer som kommer in med en röd-rosa bag som de fyller med snusdosor. En av tjuvarna skär sig i handen på glaset.

En fjärde maskerad person håller uppsikt utanför.

Det var inte första gången som 22-åringen greps för stöld. Natten den 21 september i år greps han och en annan person av polis inne på ett byggarbetsplats på Ronnaskolan.

De misstänks ha brutit upp en container och stulit utrustning. I samma svarta Audi, som stod parkerad i närheten, hittade polisen en motorkap, en tigersåg och en slagborrmaskin som tillhörde Tälje Mark Aktiebolag.

Även den andre misstänkte tjuven, en 17-åring skriven i Ronna, åtalas i dag i tingsrätten för stöld. Även han förnekar brott.