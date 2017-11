Styvpappan som låste in pojke i stinkande mörkt rum får skärpt straff

Vi har tidigare skrivit om fallet då det avslöjades och då Södertälje tingsrätt i augusti 2016 dömde mannen till ett år och två månaders fängelse samt skadestånd till pojken om 45 000 kronor.

När polisen larmats till platsen – av pojkens mor, tillika 43-åringens sambo – möttes de av ett mörkt och stinkande litet gästrum. Rummet var möblerat med säng, nattduksbord och en byrå. Pojken hade en hink att förrätta sina behov i, rummet stank av urin och avföring. Fönstren gick inte att öppna, dörrhandtaget var bortmonterat så det gick inte att öppna dörren inifrån, det satt folie på fönstren som bara medgav ett begränsat ljusinsläpp.

Styvpappan kunde via kameror han installerat övervaka familjen via telefon.

Enligt mammans uppgifter var 43-åringens attityd till pojken hård och bestraffande. Inlåsningen av pojken började i samband med att modern födde ännu ett barn och sjuåringen enligt styvpappan "varit besvärlig" när mamman varit på sjukhuset.

Domen överklagades till Svea hovrätt av alla parter. Åklagaren ville ha skärpt straff, styvsonen ville ha högre skadestånd och 43-åringen ville frikännas alternativt få lägre straff.

Både Svea hovrätt och Södertälje tingsrätt anser att inspärrningen under det sista dygnet av den dryga månaden skett under "närmast mardrömslika former". Visserligen har, enligt såväl tingsrätt som hovrätt, inget fysiskt våld förekommit, men det har ändå inneburit att den lille pojken under långa sammanhängande perioder, bland annat varje natt, "varit helt förhindrad att själv lämna gästrummet".

Det finns, anser hovrätten, inga förmildrande omständigheter. En enig hovrätt har kommit fram till att straffvärdet är högre än vad tingsrätten funnit och skärper straffet till ett år och åtta månaders fängelse.

På samma sätt höjer hovrätten skadeståndet till pojken; styvpappan ska betala 62 400 kronor.

Det faktum att styvpappan riskerar att mista sitt jobb då domen vinner laga kraft har enligt hovrätten ingen som helst betydelse för straffmätningen.