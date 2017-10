Smash and grab-stöld på Beauty Queens – körde rakt in i skyltfönster

Klockan var 00.20 när polisen fick larmet om ett pågående inbrott i butiken Beauty Queens på Västra Kanalgatan i Södertälje.

– Man körde in en bil genom skyltfönstret. Sedan hoppade fyra personer ur bilen och började lasta in saker från butiken och in i bilen, säger Thomas Sjösten, stationsbefäl vid Södertäljepolisen.

Nattens stöld är det tredje smash and grab-inbrottet på en vecka.

Bilen körde sedan iväg från adressen och försvann. Polisen hade på torsdagsmorgonen ännu inegn uppgift om värdet på de kläder och annat som hade stulits,

– Vi har inlett förundersökning gällande grov stöld. Vi har vissa spår och annat att jobba vidare med och tekniker håller på med en brottsplatsundersökning, säger Thomas Sjösten.

Polisen är också intresserad av eventuella tips och iakttagelser kring brottet.

– Vi vill gärna ha in tips. Vittnesuppgifter eller om det är någon som vet något. Även om det kan verka vara skvaller bör man låta oss göra den bedömningen, säger Thomas Sjösten.

Den som har uppgifter kan kontakta Södertäljepolisen på telefon: 114 14.

