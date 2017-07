Semesterdags? – Då kommer tjuven

När svenskarna tar semester börjar tjuvarna jobba, det visar kartläggningen som försäkringsbolaget If gjort. Det är framförallt vardagsbrotten som ökar under sommarmånaderna, främst stölder. Båtstölderna ökade med 157 procent under månaderna juni till och med augusti jämfört med mars till och med maj under 2016. Vidare ökade mopedstölderna med 50 procent, cykelstölder med 42 procent och fickstölder med 23 procent.

– Sommaren är tyvärr tjuvarnas tider. Åker du på semester förvarar du med fördel cykeln eller mopeden i bostaden eller i ett förråd. Tänk även på att vara extra uppmärksam vid stora folksamlingar som stränder, festivaler och konserter där ficktjuven ofta slår till och lämna aldrig dina tillhörigheter obevakade, säger Caroline Uliana, informationschef på If i ett pressemddelande.

Men det är inte bara tjuvar man ska akta sig för i sommar, utan äve nvägtrafikanter. Vårdslöshet i trafiken ökar också det under sommaren, med 32 procent.