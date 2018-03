Misshandlade och låste in sin sambo – döms till villkorlig dom och samhällstjänst

Kvinnan ska enligt egen utsago ha utsatts för upprepade kränkningar och våldshandlingar från sin man under flera års tid. Efter att paret blivit ihop och flyttat till Södertälje ska mannen ha blivit allt mer kontrollerande och aggressiv mot henne.

De brott som mannen nu har dömts för kom till polisens kännedom efter en händelse i februari då mannen misshandlade kvinnan för att hon ville göra en egen nyckel till deras lägenhet till vilken hon stod som ägare. Mannen hotade också att döda eller skada henne. Kvinnan sa i den efterföljande rättegången att hon den kvällen kände att ”gränsen var nådd”.

Mannen har nu dömts för misshandel vid två tillfällen, olaga hot och olaga frihetsberövande. Det sistnämnda brottet gäller att mannen vid ett tillfälle under sommaren 2015 låste in sin fru i lägenheten. Först efter ett par timmar lyckades kvinna ta sig ut via en stege med hjälp av sina barn och deras kompisar.

Mannen frias också på tre punkter gällande misshandel och ett olaga frihetsberövande. Då det inte finns några vittnen som sett den påstådda misshandeln - utan bara kvinnans blåmärken, anser rätten inte att det "kan anses vara ställt utom rimligt tvivel" att mannen har misshandlat kvinna på det sätt som åklagaren påstår.

Mannen döms till skyddstillsyn och 100 timmars samhällstjänst. Hade tingsrätten istället valt fängelse som påföljd hade straffet blivit tre månader. Han döms också att betala sin ex-sambo 17.000 kronor i skadestånd.