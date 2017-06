Kraschade in i mur och smet– nu åtalas mannen

Enligt åtalet ska mannen ha kört med uppsåt in i muren.Mannen som körde bilen ska ha kraschat in i ett staket, vidare in i en mur och sedan förvunnit från platsen.

Efter att ha sökt efter den åtalade hittades han cirka 500 meter från sin bil. Brottet bedöms som grovt eftersom alkoholkoncentrationen uppgick till minst 1,0 promille i blodet och körningen innebar påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Alkoholkoncentrationen i mannens blod under eller efter färden uppgick till 1,4 promille.

Han åtals nu för grovt rattfylleri och smitning från trafikolycka.

Händelsen inträffade i mitten på april 2016.