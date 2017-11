Khouri får rätt mot kriminalvården – tillåts kontakt med massmedia

Den 22 juni 2016 tillät Kumlaanstalten, som Khouri då satt placerad på, hans begäran om telefonsamtal med en journalist. Men senare drogs det in eftersom Kumlaanstalten ansåg det vara allt för resurskrävande att avlyssna samtalen.

Kriminalvården hänvisade då bland annat till JO-beslut som säger att telefonsamtal kan dras in av säkerhetsskäl. Som LT tidigare berättat har kriminalvården dragit in Khouris telefonsamtal med sin far med motiveringen att han försökte kommunicera via kodspråk och fortsätta styra kriminella skeenden inifrån anstalten, vilket Khouri själv förnekar.

Men nu river alltså förvaltningsrätten upp kriminalvårdens beslut om att stoppa Khouris kontakt med en reporter med motiveringen att det inte kan anses strida mot något säkerhetsskäl.

Förvaltningsrätten ifrågasätter förvisso inte kriminalvårdens uppgift om att telefonsamtalen är resurskrävande. Men anser att massmediernas granskande funktion av både kriminalvården och rättssystemet "inte bör utgöra ett hinder för en intagen att bistå massmedia med information i publiceringssyfte".

För ett par veckor sedan flyttades Khouri från Kumlaanstaltens Fenixavdelning och finns nu på Halls motsvarighet i Södertälje.

Läs långintervjun i två delar med Khouri på Fenixbunkern i Kumla:

Del 1: Khouris väg till superfängelset startade med Putin – "Jag ger mig aldrig"

Del 2: Från busunge på Ronnaskolan till landets säkraste fängelse – LT har träffat Khouri på Kumla