Här går 21-åringen kraftigt berusad till attack mot inredningen på Ålandsfärjan – åtalas

Under sin framfart i båtens korridorer tryckte 21-åringen in flera larmknappar, krossade glaset till brandskåpsnycklar och tog bort två klockor till brandlarm. Personal på båten sprang in i mannen som hade gömt en av klockorna bakom ryggen. De kunde därefter spåra 21-åringens handlande bakåt genom de övervakningskameror som fanns på båten.

Mannen har erkänt brott men säger att han inte minns särskilt mycket av händelsen då han var berusad. 21-åringen har i förhör berättat att han drack en hel del under kvällen och att hans vänner i efterhand berättat att han försvann vid halv tre under natten.

På båtens övervakningskameror ser man hur mannen, påtagligt berusad, vinglar runt i en av hyttkorridorerna där han också skruvar loss en av brandlarmsklockorna och kastar den på marken. Efter några minuter kommer han dock tillbaka till platsen och tar med sig klockan.

21-åringen säger i förhör med polis angående hans alkoholvanor att han efter händelsen på färjan "verkligen dragit ner på antal mängd och tillfällen där han konsumerar alkohol".

Brottet ägde rum i mitten av november förra året.