Flera ungdomar misstänkta efter narkotikainsats – kokain och kontanter i polisens beslag

– Vi har haft en narkotikainsats i går kväll och i natt som har gett resultat. Det var olika ärenden under kvällen där vi beslagtog dryga 300 gram cannabis, kontanter, ecstasytabletter, bensodiazepider och kokain, säger Thomas Sjösten, stationsbefäl vid Södertäljepolisen.

Tidigt på onsdagsmorgonen var det oklart hur många som är misstänkta, då patrullerna ännu inte avrapporterat färdigt.

– Det är mellan fem och tio personer men jag törs inte säga exakt då vi ska fortsätta avrapporteringen under morgonen. Det är tämligen unga människor, någon som är under 18 och den äldsta är 20 plus.

Det handlar om både män och kvinnor, enligt Thomas Sjösten kända av polisen sedan tidigare. Ingen sitter gripen.

– Det har inte funnits gripandeskäl, förutom i ett fall men där valde åklagaren att frige efter förhör. Så han fick gå, säger Thomas Sjösten.

Däremot har misstänkta fått lämna blodprov då de uppträtt påverkat. Misstankarna initialt gäller både bruk och innehav av narkotika samt avsikt att sälja vidare.

– Vi tror att i ett par ärenden är det avsett vidare för försäljning, de har packat det på så sätt att man kan misstänka att det ska säljas vidare.