Anmälan till polisen kom in till polisen under natten mot fredag via Södertälje sjukhus där mannen hade kommit in blåslagen och i akut behov av vård.

– Man behövde tolk för att prata med honom så i nuläget har vi varken brottsplats eller mer information om vad som har hänt, sade Eva Nilsson, presstalesman vid polisen regionledningscentral tidigt på fredagsmorgonen.

Polisen kommer att prata mer ingående med mannen under fredagen och en anmälan om misshandel har upprättats.