23-åringen döms för åtta grova stölder vid bostadsinbrott i Södertälje – och ett rån

Det var våren 2016 som polisen noterade en ökning av bostadsinbrott i Södertälje.

Den 30 mars bröt sig en tjuv in i en bostad på Baldersvägen, den 12 april på Vårbyvägen, den 17 april anmäldes inbrott på Gabrielsvägen, den 18 april Lokevägen och den 21 april drabbades två bostäder på Högmovägen och en på Ågärdevägen för inbrott.

Men den som upprörde Södertäljepolisen allra mest var inbrottet på Majtorpsvägen den 23 april.

Inbrottstjuven hade då brutit sig in mitt i natten i ett hus bebott av en änka i 80-årsåldern. Kvinnan vaknade av det oväsen inkräktaren förde med sig.

"Gå härifrån", ropade hon från sängen. Kvinnan berättar att hon blev upprörd, rädd men framförallt väldigt ledsen när hon insåg vad tjuven tagit.

Hennes smycken, däribland den avlidne makens vigselring, försvann. Hon berättar för tingsrätten att hon påverkats så hårt av händelsen att hon tänker på den varje kväll.

Den fräcka stölden skulle sporra polisens brottsutredare än mer.

– Det här ärendet låg polisen särskilt varmt om hjärtat eftersom en äldre kvinna drabbats under så dramatiska omständigheter, sa kommissarie Johan Allard tidigare till LT.

Polisens kriminaltekniker hade under de senaste veckorna samlat in bevisning från brottsplatserna som skickats på analys. Det rörde sig om dels skospår vars mönster återkom från flera av de drabbade bostäderna. Men tjuven hade även skurit sig på glasskärvorna i fönster och dörrar som han forcerat. Det skulle snart ge utslag på DNA som kunde binda en gärningsman till inbrotten.

Men innan dess hade polisens utredare fått napp på guldsmedsbutiker och pantbanker som löst in misstänkt stöldgods. Via övervakningskamerornas bilder kunde de se en yngre man som lämnade in föremålen. Vid godsidentifieringen konstaterades att föremålen kom från tidigare anmälda inbrott, däribland ett från Eskilstuna den 18 februari.

– Att vi fick träff vid godsförfrågningar till pantbankerna blev ingången i ärendet, sedan började vi baknysta och kom upp i 18-19 inbrott där vi tror att samma gärningsman ligger bakom men där vi inte kunnat bevisa alla, säger kommissarie Johan Allard.

Den misstänkte gärningsmannen – en i dag 23-årig Södertäljebo – kunde identifieras, men han saknade känd bostadsadress. Via Facebook framkom dock snart att han tycktes ha ett förhållande med en jämnårig kvinna på Rosenlundsvägen. Vid polisens tillslag på adressen i maj kunde gods beslagtas som sedermera spårades till flera anmälda bostadsinbrott. Prover från skoavtryck och DNA kunde även binda honom till flera brottsplatser och överbevisa hans nekanden.

Nu döms den 23-årige mannen till två års fängelse för åtta grova inbrottsstölder i Södertälje. Men även för ett knivrån på Ajour livs på Storgatan den 30 juni 2015. Han ska då ha kommit över 2 000 kronor och cigaretter, men greps samma dag.

23-åringen döms även för ett par fall av häleri, ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen.

Under förhören berättar 23-åringen att han befann sig i en djup missbruksperiod av cannabis och behövde pengar. Han döms även att betala skadestånd på cirka 300 000 kronor till brottsoffer och försäkringsbolag. Kvinnan döms för ett par fall av häleri till villkorlig dom och böter.

