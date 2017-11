17-åring tejpades och slogs blodig i lägenhet – ungdomsgäng på fyra döms

Det var i januari i år som de fyra kompisarna ska ha sökt upp 17-åringen i Södertälje för att kräva in en skuld på 15.000 kronor som 17-åringen hade fått i samband med en knarkaffär.

Killen har efteråt berättat hur de fyra ungdomarna, som han kände sedan tidigare, trängde sig in i lägenheten och under knivhot tvingade in honom på toaletten där de tejpade honom till händer och fötter. De slog, spottade och sparkade på honom och klippte av hårtestar från hans huvud. Tjejen som var med ska även ha tryckt in en tom toapappersrulle i hans mun och hällt ner vatten i halsen på honom.

Gänget tog sedan med sig killen in till stan där de skulle möta upp med personen som 17-åringen hade skulden till. För att ingen skulle se hans öppna sår satte ungdomarna på honom en mössa. Men innan något möte blev av lyckades tonåringen larma polis på T-centralen.

De fyra ungdomarna har nu dömts för sin delaktighet i händelseförloppet.

En 19-årig kille döms för människorov till villkorlig dom och 220 timmars samhällstjänst. Om tingsrätten hade dömt honom till fängelse skulle straffet ha blivit nio månaders inlåsning.

En 19-årig kille döms till skyddstillsyn för människorov och brott mot knivlagen. 19-åringarna ska även betala 17-åringen sammanlagt 32.400 kronor i skadestånd.

En 17-årig kille döms till ungdomsvård och 30 timmars ungdomstjänst för misshandel och ofredande.

Den 17-åriga tjejen döms för misshandel, ofredande och olaga tvång till ungdomstjänst i 60 timmar. Då hon, likt de andra ungdomarna, satt häktad i 17 dagar anser tingsrätten att straffet ska anses som redan verkställt.

17-åringarna ska också betala killen de utsatte för brott sammanlagt 20.000 kronor i skadestånd.