Brandlukt under natten – rester från tidigare bilbränder

Det är många Södertäljebor som känt brand- och röklukt under natten till torsdagen. Men någon större brand under natten har det inte varit. En rishög har legat och pyrt på sin höjd i Gärtuna vilket kan vara en anledning till röklukten. En annan kan vara bilbränderna i Ronna under natten.

– När det är så pass låga temperaturer så ligger rökmolnen gärna kvar vilket kan vara en anledning till att så många känt röklukt, svarar inre befäl på Södertörns Räddningscentral.

Läs även: Falskt larm om brand i Södertälje

Tre bilar i brand i Ronna centrum – okänt föremål har kastats in i bil

Larm om brinnande lastbil i Södertälje visade sig vara smällare