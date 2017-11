Valter Lindström ersätter skadade stjärnan i VM-kvalet: "Vet vad som gäller"

Det svenska herrlandslaget i basket tappar sin hetaste spelare och största stjärna inför de två kommande VM-kvalmatcherna. Marcus Eriksson stoppas av en fotskada – och stannar kvar i Spanien för rehabilitering.

Ersättaren? Södertäljes guard Valter Lindström.

– Först och främst är det tråkigt att Marcus är skadad. Han är en av de bästa om inte den bästa spelaren i landslaget. Han betyder mycket för laget. Sedan är det kul att de ringer mig, säger 22-åringen till LT-sporten.

Lindström var med i landslagets träningstrupp under sommaren, men var ett av de sista namnet att strykas inför matcherna i förkvalet i augusti.

– Jag vet vad som gäller. Jag tycker att jag gjorde ganska bra ifrån mig där. Det blir till att bygga därifrån och visa att jag förtjänar minuter, säger han.

Under säsongsinledningen i svenska ligan har Lindström fått bära ett tungt ansvar i Kings med Tobias Borg på skadelistan. Och även om skottprocenten utifrån har dippat ligger Lindström just nu på karriärens bästa poäng- och assistsnitt: 13,6 poäng och 3,4 assister per match.

– Det har gått bra för mig. När "Tobbe" varit borta har det varit läge att ta ett steg framåt. Det känns som om jag har blivit bättre på det mesta. Jag är mer bekväm med ansvar och bollen i mina händer. Med förtroende så tvekar man inte lika mycket i besluten.

I VM-kvaltruppen konkurrerar Lindström nu med Jonathan Person, Thomas Massamba, Ludvig Håkanson och lagkamraterna Borg och Martin Pahlmlad om speltid på guardposition.

Sverige möter Ukraina i Norrköping på fredag och reser sedan till Riga för att spela borta mot Lettland på söndag.