Telgebragden 2016, kandidat 1: Skyler Bowlin – Kings stjärna i SM-slutspelet

När 2015 års Telgebragdsvinnare John Roberson lämnade Södertälje Kings för spel i franska ligan hittade Kings ersättaren i Danmark.

Malbas coach Henrik Svensson, som sett Skyler Bowlin spela i danska ligan – där han blev MVP – varnade för Kings nya spelfördelare inför säsongen och menade att Bowlin kunde bli ett av årets utropstecken.

Han fick rätt – även om Bowlin inte var någon omedelbar supersuccé. I sina 20 första ligamatcher i Kingströjan hade guarden från lilla Paragould, Arkansas modesta 11,1 poäng per match i snitt. En stark avslutning av grundserien gav en förvarning om vad som var på gång. Bowlin satte 17,2 poäng per match under de avslutande tio omgångarna och fick upp grundseriesnittet till 13.

Och efter att ha tagit det lite lugnt i kvartsfinalen mot Malbas exploderade han när det hettade till.

I semifinalserien mot Borås hade han ett snitt på 16,6 poäng och drygt fyra assist per match. När Kings spelade bort Norrköping i fyra raka matcher i finalserien var Bowlin Mannen ute på banan med 23,8 poäng per match.

– Det här var anledningen till att jag ville komma till Södertälje. När jag kom sa coachen att vi skulle jobba hårt, jag skulle utvecklas och vi skulle vinna. Det har varit vårt mål hela säsongen och att uppfylla det, det är otroligt, sade Skyler Bowlin efter att uppdraget var slutfört.

Bowlin sköt över 50 procent från trepoängslinjen i slutspelet (35,2 i grundserien) och visade att han precis som sin föregångare John Roberson hade förmågan att vara bäst när det gällde. Han utsågs också, mycket välförtjänt, till slutspelets MVP.

Efter den uppvisningen blev det bara en säsong i Kings för Bowlin, som redan i maj skrev på ett kontrakt med tyska ligaklubben Giessen 46ers.

I tio dagar framöver presenterar LT-sporten årets nominerade till Telgebragden. Nästa lördag avslöjas vinnaren.

Fakta / Telgebragden 2016

Kandidat 1

Namn: Skyler Bowlin.

Ålder: 27.

Sport: Basket.

Klubb: Södertälje Kings (och tyska Giessen 46 ers sedan i somras).

Nominerad för: Avgörande insatser när Södertälje Kings tog sitt fjärde raka SM-guld, särskilt under slutspelet är han var lagets bästa spelare och utsågs till MVP.