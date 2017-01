Södertälje Kings värvar amerikansk guard: "En skytt och poänggörare"

Efter att Tylor Ongwae lämnat Kings för spel i Australien har Kings bestämt sig för att plocka in två nya spelare i truppen inför avslutningen av säsongen.

Först in är amerikanske guarden Darien Brothers, 26. Brothers spelade collegebasket för University of Richmond Spiders i Virginia, där han hade ett snitt på över 14 poäng per match under sina två sista år. Sedan dess har han gjort två år i spanska andraligan och ett, förra säsongen, i finska Korisliiga där han gjorde 15,5 poäng per match för Lapuan Korikobrat.

– Darien har tre års erfarenhet av europeiskt spel och är en skytt och poänggörare som kommer kunna hjälpa oss på guardpositionerna säger coach Vedran Bosnic.

Södertälje Kings skriver på sin hemsida att nästa nyförvärv presenteras i morgon.