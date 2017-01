Massamba kritisk inför toppmötet: "Folk måste steppa upp och ta skott"

När det gällde sin roll i Kings var Thomas Massamba tydlig inför återkomsten. Han skulle hjälpa laget att hitta flytet och få igång spelrytmen, som hade hackat betänkligt under säsongens första månader.

– Bollen fastnar. Jag är här för att få snurr på det här, sade Thomas Massamba till LT-sporten i början av oktober.

Hur det har gått? Under förväntan.

Tre månader senare går spelet fortfarande in i djupa svackor, passningsspelet är trögt och i den andra omgången i Europe Cup klarade Kings inte av att hävda sig. I ligan har mästarna redan fem förluster.

– Coachernas lag har alltid spelat lagbasket. Många assist. Den här extrapassningen. Vi har inte ens extrapassningen längre. Vi har inte det, säger Thomas Massamba.

Så här långt har Kings bara det femte effektivaste anfallet i basketligan – trots att Toni Bizaca toppar poängligan – och bara Nässjö, Malbas och Umeå slår färre assister under matcherna.

– Stundtals har vi spelat bra basket. Mot Luleå spelade vi bra där uppe, men missade skott. Förra året när vi hade skyttar i det här systemet var allt frid och fröjd. Nu när Toni (Bizaca) inte gör poäng, då är vi i trubbel, säger pointguarden efter fredagens förmiddagsträning.

– Spelet bygger på att "Bizi" ska få bollen, men också att våra vingar ska skjuta bollen. Skjuter de inte blir det svårt för pointguarden att spela och skapa, eftersom de zonar upp på mig då. Vi får ju stundtals bollrörelse. Men folk måste steppa upp och ta skott. Vi har spelare som spelar 25, nästan 30 minuter och tar tre skott. Det finns inte i andra lag. Då är det någonting som är fel.

Inför lördagens toppmatch hemma mot Borås är Kings landslagsveteran tydlig med att han vill se mer produktion från lagets treor, Tanel Kurbas och Tylor Ongwae.

– Det är viktigt att vi hittar rytm. Det har vi inte haft. Tar du skott kommer du att hitta rytm. Bara vi får flyt så är jag glad. Jag är inte här för att bevisa något. Utan för att få igång laget. Göra det som saknas. Ibland kan jag ha 20 poäng, ibland noll poäng. Beroende på vad vi behöver. Annars är det bara att försöka få i gång Tylor (Ongwae) och (Tanel) Kurbas. För det är egentligen de som ska bära det lasset. Davis (Lejasmeiers) ska kanske också ta fler skott, säger Thomas Massamba.

Men pointguarden har inte heller hittat rytmen för egen del. Snarare tvärtom. Den senaste månaden har Massamba stått för ett par direkt svaga insatser och haft problem med passningsspelet. Vilket lett till en del frustration.

– Jag känner att jag blir lite frustrerad ibland. Det kanske märks, funderar han.

I basketligan har Massamba snittat 8,6 poäng – men vad värre är 3,7 assister kombinerat med 2,8 turnovers per match. Det gör att Kings spelfördelare inte är bättre än 18:e guard när det gäller assist per turnover, ett mått som kan användas för att ranka just pointguarder.

– Man kan säga att jag blir lite frustrerad för att jag inte vet när mina skott kommer att komma, eller när de andra kommer att ta sina skottlägen. Som pointguard är det min roll att se till att alla är nöjda och att alla ska få bollen. Nu har jag fått många turnovers för att jag är lite passiv, men också för att jag väntar på att mina medspelare ska röra sig lite grann. Men det är något vi måste jobba med.