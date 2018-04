Luleå tog hem den tredje semifinalen – trots kanonstart av Kings

Här finns dina lokala sportnyheter på sociala medier:

Storförlust i första semifinalen, vinst med 20 i andra och den stora frågan inför den tredje matchen var huruvida Södertälje skulle lyckas bryta Luleås hemmaplansfördel.

Med ett 90-procentigt tvåpoängsskytte och en het Alexander Lindqvist såg Kings ut som ett helt annat lag än senast på bortaplan. Ett betydligt aggressivare försvar ihop med ett rörligt anfallsspel med avslut nära korgen, gjorde att bortalaget var i ledning med 23-17 efter de första tio minuterna.

I andra började Luleå springa mer, då hann Kings inte riktigt med och tappade samtidigt aggressiviteten i försvar. Med fyra minuter kvar tog hemmalaget ledningen för första gången, och ledde med 38-36 i halvtid.

– Vi hänger med huvudena, gör för enkla misstag och kommunicerar inte tillräckligt bra. De får flyt och vi hinner inte med, men vi lyckades ändå hålla ihop det så de inte fick en run, säger Kings Martin Pahlmblad i paus i SBL:s sändning.

Anfallsspelet som fungerade så fint i första perioden, gick helt i stå i andra och tredje. Bara 13 poäng i de två, i jämförelse med 23 i den första. Framförallt var det rörelsen och variationen som försvann. Åtta raka Luleåpoäng gjorde att det stod 58-49 till hemmalaget innan de tio avgörande minuterna.

Tre minuter in i fjärde perioden låg Södertälje under med så mycket som nio poäng. Då tog coachen Ludwig Degernäs time out och efter det tog man igen underläget. Men Luleå ryckte ifrån igen, och den här gången fick Degernäs time out ingen magisk effekt.

Luleå vann med 82-78 och behåller därmed sin hemmaplansfördel, en fördel Kings måste bryta om det återigen ska bli final.

– Vi visste att vi var tvungna att komma ut med mycket energi. Vi gjorde det, och behöll energin, men vissa saker gick inte vår väg, säger Aaron Andersson.

– Vi måste kolla på video och sitta ner som ett lag och bryta ner saker. Det är för tidigt att säga vad vi måste jobba på. Men vi är glada att vi gick ut och kämpade. I första matchen hade vi inte energi.

Matchfakta:

Lulea BC–Södertälje 82-78(17-23, 21-13, 19-13, 25-29)

Poäng Kings: A.Barens 12, V. Lindström 4, A. Lindqvist 13, A.Andersson 16, M. Pahlmblad 13, T. Bizaca 7, A. Ramstedt 9, R. Mbemba 4.

Semifinalerna spelas i bäst av sju. Luleå leder med 2-1 i matcher.