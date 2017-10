Kings tog fjärde raka segern - vann efter stor dramatik i slutminuten

Södertälje Kings kom till torsdagens hemmamatch mot Norrköping Dolphins som obesegrade med tre raka vinster i ryggen. Efter seger med 77-73 förlängdes den sviten.

Kings, som har inlett många matcher försiktigt, var mot Norrköping taggat redan från start och gjorde sin bästa inledning för säsongen. Man var effektiva i offensiven, men framför allt solida defensivt.

Dolphins bäste poängplockare och storstjärna Tyrell Green mäktade enast med två poäng i den första perioden och såg stundtals frustrerad ut över Kingsspelarnas närgångna markering.

I andra perioden kom Norrköping ut som ett helt annat lag. Med ett aggressivt och högt stående försvarsspel stressade man Kings till misstag och laget hade stora problem att komma in under korgen. Samtidigt gick tempot ner något, vilket gynnade Norrköping vars skytte tog laget in i matchen igen.

Med tre minuter kvar av halvleken var Dolphins i ledningen för första gången.

Men med två minuter kvar av perioden kommer en av matchens delikatesser när Pahlmblad lägger upp en alley-oop för Nick Spires som återigen ger Kings ledningen i matchen.

När första halvlek är över är ställningen helt jämn - 37-37.

Tredje perioden blev till en början en kavalkad i turnovers och missade skott. Spelkvalitén gick ner betänkligt och frustrationen lös igenom hos många spelare.

Genom bra treopängsskytte och en glödhet Nick Spires kunde ändå Kings ta ett litet grepp om matchen. Spires, som gjorde 25 poäng och tog 11 returer, gjorde stundtals lite som han ville under Norrköpings korg och återigen fick publiken se en alley-oop där Pahlmblad stod för assisten.

Kings kunde gå till paus i ledning med en poäng, 60-59.

Mest dramatiskt i tredje blev det när en av domarna skadade sig så svårt att han tvingades bryta matchen.

Sista tio minuterna av matchen blev en rysare. Norrköping gick på knock från start och satte två snabba treor. Som mest var bortalagets ledning fem poäng. Då vaknade Kings och publiken till liv. Vid ställningen 71-69 med mindre än en minut kvar fick Norrköpings Tyrell Green drömläge att vända matchen med en tre. Men detta var hemmalagets kväll. Skottet går korg ut och i stället kan Kings avgöra på två straffkast av Martin Pahlmblad.

FAKTA

Södertälje Kings - Norrköping Dolphins 77 - 73 (24-18, 13-19, 23-22, 17-14)

Returer: 37-35

Turnovers: 9-10

Poäng Kings: Nick Spires 25, Toni Bizaca 19, Valter Lindström 17, Martin Pahlmblad 11, Adam Ramstedt 4, Oskar Holm 1.