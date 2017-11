Han har redan börjat jakten på Spires ersättare – har dialog med svenske stjärnan: "Vi behöver fler spelare"

På onsdagen blev det officiellt att centern Nick Spires, 23, lämnar Södertälje Kings för spanska ACB-klubben Obradoiro.

– Jäkligt kul för honom. Stolt att vi finns där som klubb och att de ser våra spelare både i landslag och klubblag, säger SBBK:s klubbdirektör Robert "Robban" Andersson till LT.

Det finns alltså ett värde i att släppa en av lagets bästa spelare mitt under säsongen.

– Det är någonting som hängt i, och det har inte bara varit svenska spelare. Spelare som har varit i Södertälje Kings de senaste åren har haft möjlighet att få jobb i bra ligor. John Roberson är väl de bästa exemplet på en utländsk spelare, säger Andersson och fortsätter:

– Martin (Pahlmblad) har gjort resan. Dino (Pita) har gjort den. Thomas Massamba var här helt kort men är härifrån från början. Många spelare som når ut via Södertälje Kings. Jag tror att vårt kontinuerliga spel i Europa gör att vi är attraktiva för spelarna men också att vi blir en europeisk klubb på något sätt.

En sådant här "drag" gör det lättare att locka spelare i ett längre perspektiv?

– Det är en del av vår klubbidé. Sedan är det klart att det alltid är lättare att agera och lösa en uppkommen situation om det är på sommaren mellan säsonger. Så är det ju. Det här är en del av klubbfilosofin att i det långa perspektivet så... Nick, han kommer ju säkert inte att fundera på någon annan svensk klubb om han skulle komma tillbaka till Sverige. Det är klart att det finns en cykel i det här som man hoppas dra nytta av och förstås bli en attraktivare klubb för spelare som har den här ambitionen.

Men kortsiktigt då, hur ska Spires ersättas?

– Vi har jobbat med det här i ungefär en vecka. Scannat av hur den svenska marknaden, har en dialog med Alexander Lindqvist som i dag rehabtränar, han har opererat hopparknä, han beräknas vara tillbaka om några veckor. Han är ett alternativ.

– Och sedan när det här blev officiellt så tog det väl ungefär 26 sekunder så hade man väl två meddelanden från agenter så att den utländska spelarmarknaden är inne i en fas här nu med landslagsuppehåll där det har rört sig lite grann, sedan kommer julen, det finns i alla fall en marknad att titta på för oss.

Ni kommer alltså gå utanför organisationen?

– Ja, det kommer vi att göra. Vi har ingen i juniorleden som står på tur just nu.

Eller i laget redan.

– Nej. Nu har vi tre stora spelare. Toni (Bizaca), Aaron (Anderson) och Adam (Ramstedt). I och för sig är det hög kvalitet på dem men behöver vara fyra stora spelare för att ha en träningsgrupp, för att kunna träna bra.

– Sedan har vi gått ganska kort i roteringen, Henke (Sjölin) och Tobbe (Biorg) har varit sjuka, nu skadade sig Tobbe för några dagar sig igen.

– Vi behöver addera till både kvantitet men framför allt kvalitet. Vi behöver fler spelare, kanske två i det här läget. Det är inte omöjligt.

Hur är det med Tobias Borg, har ni fått några svar hur det är med hans befarade knäskada?

– Nej, han gjorde magnetkameraundersökningen i går (på måndagen), Vi har inte fått slutliga svar på bilderna ännu. Vi räknar med att få det under morgondagen på förmiddagen. Han har inte så mycket smärta, han är inte instabil i knät, han kan gå. Han har varit uppe i dag (tisdagen) och gått på benet och varit runt på lite rehab. Det är ju en positiv signal men man har ingen aning förrän man får svar, säger Robban Andersson.

Klubbdirektören menar att tiden är knapp.

– Nu är vi inne i en väldigt intensiv period för oss att hitta rätt ersättare till Nick, bra komplement, sannolikt två spelare in i truppen tidigt december. Så snart som möjligt egentligen, det är alltid bra för nya spelare att få matcher i benen, vår erfarenhet är inte så positiv att få in spelare i januari, bara att kolla förra året. Två spelare kom in relativt sent. Det är svårt att komma in i det även om det är bra spelare.

Läs mer: Nick Spires överraskad efter drömflytten: "Mycket tidigare än väntat"

Läs mer: Lagkamraterna hyllar Spires efter övergången: "Varit ligans bästa spelare"