Tredje raka förlusten för Telge Basket – när Udominates vinstsvit fortsatte

Det var ett obesegrat Udominate som stegade ut i Täljehallen. Fem matcher och fem segrar – så såg lagets facit ut inför mötet. Ett tufft motstånd för Telge Basket som kom till matchen med två raka förluster i ryggen.

Bortalaget vann det första uppkastet men det var Telge som tog ledningen när Tilde Ahlin fick in en klockren trepoängare från vänsterhörnet. Och det var den första av många. Under de inledande minuterna fick Gintare Mazionyte in en trea, samtidigt som Linnea Nilsson fortsatte trepoängsfesten med ytterligare två stycken innan Anita Ilic satte en till.

Tayler Mingo bjöd sedan publiken på ett fint solonummer efter cirka fem minuter när hon, helt på egen hand, drev i genom Udominates försvar och avslutade briljansen med en kylig tvåpoängare.

Hemmalaget fick ett par svettiga slutminuter på den första perioden då ledningen var nära på att tappas, men ytterligare en tvåpoängare från Mingo såg till att siffrorna utökades till 27–22 innan första tio var slutspelade.

I mitten på den andra perioden gick Udominate förbi Telge med en trepoängare från Danielle Elvbo. Viktor Bengtsson begäde timeout direkt.

Därefter böljade spelet fram och tillbaka. Bortalaget drog i från, men sedan började Södertäljelaget jaga och med minuten kvar var det kvitterat. I halvtidspausen hade Telge till och med återtagit ledningen med 48–45.

Den tredje perioden började oerhört tufft för hemmalagets del. Udominate gav sig själva andningsutrymme genom en rad snabba poäng i kombination med en solid insats i defensiven. De hade en fempoängsledning när perioden blåstes av.

Ett taggat Telge gick hårt ut i den fjärde och sista perioden mot Udominate, som var tuffa framför egen korg och hindrade hemmalaget från att ta offensiva returer. Men Taylor Wurtz var giftig från avstånd och satte flera trepoängare som såg till att laget var kvar i matchen ett tag till.

Det räckte dock inte i slutändan då en rad sena poäng för bortalaget såg till att Telge åkte på sin tredje raka förlust, samtidigt som Udominate plockade sin sjätte raka seger.

Matchfakta: Basketligan dam

Telge Basket–Udominate 77–86

(27–22, 21–23, 14–22, 15–19)

Poäng, Telge: Tayler Mingo 24, Taylor Wurtz 20, Tilde Ahlin 14, Linnea Nilsson 9, Anita Ilic 6, Patricia Elias 4.

Poäng, Udominate: Gintare Mazionyte 23, Ana-Marija Begic 18, Tiffany Brown 17, Danielle Elvbo 9, Mante Kvederaviciute 9, Sandra Hansson 8, Isabelle Edholm 2.

Rebounds: 27–45

Turnovers: 11–10