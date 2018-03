Sjölin: Tre siffror som talar för att Telge kan skrälla i slutspelet – och ett stort problem

Här finns dina lokala sportnyheter på sociala medier:

Trepoängarna – Telge har matematiken på sin sida

Inget lag i ligan står och faller lika mycket med trepoängarna som Telge. Den här säsongen har laget anammat en unik spelstil.

En spelstil som bygger på två insikter: laget har inga dominanta spelare under korgen – och tre poäng är bättre än två.

– Ibland är det bättre att skjuta en trea än att gå in och ta en tvåa. Jag är en riktig nummerkille, förklarar coachen Viktor Bengtsson.

Telge har grönt ljus utifrån. Och lossar mer än gärna.

Under grundserien snittade Telge över 31 treor per match. Vilket motsvarade nästan hälften av lagets skott från golvet.

– Med tanke på att vi inte haft någon insidespelare på nästan hela säsongen så kan vi bara driva mot korgen, kicka ut och skjuta treor. Vi får inget insidespel. Nu har vi fått ett djup med Ulrica (Holmqvist) och Chelsea (Poppens) – och det har hjälpt oss mycket, säger Bengtsson.

Dessutom skjuter Telge bra. Bara Luleå var effektivare från trepoängslinjen som lag. Och det – tillsammans med mängden treor – ger Telge en matematisk fördel.

En ordinär dag får laget nio poäng fler från tre än exempelvis Luleå. Säg att Telge prickar in ovanligt bra dagar och sätter 13 eller 14 treor. Plötsligt kan skillnaden vara 15 eller 18 poäng. Det är inget litet försprång i en slutspelsmatch.

► Offensiven

Nej, Telge snittade under 80 poäng per match i grundserien. Men luras inte av det. Lagets offensiv var seriens näst effektivaste – per bollinnehav. Bengtssons och Tayler Mingos lag spelar nämligen långsamt och nyttjar många sekunder av skottklockan.

Men verktygen finns där:

Forwarden Taylor Wurtz har dominerat hela säsongen, snittar 22 poäng och skjuter hisnade 46,5 procent på över sju trepoängare per match.

Tayler Mingo vann poängligan med 23,6 i snitt och kan både avgöra själv eller sätta upp medspelare.

En spelare som Tilde Ahlin öppnar upp golvet för amerikanskorna med sitt skytte och Chelsea Poppens såg ut som en dubbel-dubbel-spelare före sin skada.

► Tempot

Telge spelar långsammast i ligan. Och i kombination med de många treorna och det effektiva anfallet kan det bli en fördel. I en match med färre bollinnehav och färre skott kan treorna bli än mer utslagsgivande.

Så en nyckel för att Telge ska kunna skrälla blir att laget kan kontrollera tempot.

Bli inte förvånad om Mingo ofta går upp med bollen när laget ska sätta upp spelen.

... Och det stora problemet

Med ett ord: returtagningen. Även om Telge sätter sina distansskott, sänker tempot och spelar ett effektivt anfallsspel så handlar det om att få stopp i försvar.

Och just offensiv returtagning är alla övriga topplag: Luleå, Udominate och Alvik riktigt bra på. I synnerhet Luleå.

Ta senaste mötet som ett exempel: Telge förlorade med en poäng, 88–89, och hade ett sista skott för segern. Trots att laget tillät 26 offensiva returer och förlorade returtagningen med totalt 17.

Telge behöver inte vinna returerna för att ha skrällchans – men väl minimera gapet.

Chelsea Poppens skulle kunna göra skillnad här. Men nu är centern – som snittar 9,6 returer – på skadelistan på grund av ett sträckt lår. I en eventuell semifinal kommer Telge att behöva henne mot ett stort Luleå-lag.