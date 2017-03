Så spelas damernas kvartsfinaler – Telge slår ur underläge mot Mark

Kvartsfinal 1: Udominate–Visby. Segerchans: 99/1, Udominate.

Det blev, som LT kunde berätta i går, en femteplats förTelge Basket efter förlusten borta mot Visby. Motivation slog klass i en match där Visbydamerna kämpade framgångsrikt för att få spela slutspel och för att slippa kval. Tack vare segern passerade Visby nykomlingen Östersund i tabellen och nu får i stället jämtländskorna kliva in ett ovisst kval mot Uppsala, AIK och Högsbo. Östersund hade i och med Visbys seger mot Telge varit tvungna att själva vinna i sista omgången. Men laget föll stort hemma mot obesegrade Udominate som därmed tog sin 27:e raka seger och går in i slutspelet som seriesegrare och storfavorit. Nu möts just Udominate och Visby i kvartsfinalen och mycket lite talar för att Umeålagets första förlust för säsongen ska komma där.

Läs mer: Telge föll mot Visby – möter Mark i kvartsfinal

Kvartsfinal 2: Mark–Telge. Segerchans: 60/40, Mark.

I semifinal får vinnaren av Udominate och Visby ta sig an segraren i Telges kvartsfinal mot tabellfyran Mark. Västgötalaget har fördel av hemmaplan – där man är ett av ligan starkaste lag med tio segrar och bara tre förluster. De förlusterna har kommit mot ettan Udominate, tvåan Luleå och trean Alvik – och två av dem kom så tidigt i oktober. Telge har visserligen varit ligans mest formstarka lag bakom giganterna från Luleå och Umeå, trots plumpen mot Visby på onsdgen, under andra halvan av säsongen. Men det blir ändå en tuff uppgift att stjäla en match i Kinnahallen. Vilket Viktor Bengtssons lag måste göra om man vill ta sig vidare till en (omöjlig?) semifinal mot Udominate.

Mer läsning för dig som är Plus-kund: Mingos mirakel – så vände Telge säsongen och blev vinnare

Kvartsfinal 3: Luleå–Norrköping. Segerchans: 90/10, Luleå.

Serietvåan Luleå avslutade seriespelet med att slå just Mark med 48 poäng hemma i Luleå Energi Arena. De regerande mästarna har inte varit i närheten av att rå på Udominate i år och har totalt fem förluster – utöver de tre mötena med Udominate har man även förlorat mot Norrköping och Visby. Men formen är god – sedan slutet av januari har Luleå tio raka segrar. I kvartsfinalen får man möta ligasjuan Norrköping, som alltså är ett av de tre lag i ligan som besegrat Luleå i år. Norrköping gjorde sitt för att behålla sjätteplatsen i ligan när man slog Uppsala i sista omgången, men eftersom Eos bortaslog Alvik samtidigt som Telge förlorade i Visby hamnade alla tre lagen på lika många poäng – och i den lilla interna tabell som avgjorde ligaplaceringarna hamnade Telge överst och Norrköping sist. Därmed drog Norrköping den feta nitlotten och får möta Luleå i kvartsfinalen.

Kvartsfinal 4: Alvik–Eos. Segerchans: 65/35, Alvik.

Eos, som snodde sjätteplatsen från Norrköping, måste ha en bra känsla inför slutspelet. Inte nog med att man tog en viktig seger i sista omgången – man gjorde det på bortaplan mot det lag man nu ska möta kvartsfinal. Återstår att se om serietrean Alvik kan bättre när matchen gäller lika mycket för laget från västerort som för skånskorna i Eos. Alvik tog in tvåa nya amerikanskor efter jul och hade en tung period i månadsskiftet januari/februari, men har sedan dess fått igång maskineriet. Eos har visat hela säsongen att man är ett hot mot de flesta lag och Alvik kan inte känna sig säkert.