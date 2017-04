Årets bästa match med kniven mot strupen – nu tror lagkaptenen på fortsatt skräll: "Ingenting är omöjligt"

En ny förlust mot Udominate hade sett till att Telge Baskets säsong var över, med 0-3 i matcher i semifinalserien.

Då plockade hela laget fram sin kanske främsta insats för säsongen – och inte minst lagkaptenen Tilde Ahlin.

17 poäng var hennes bästa notering den här säsongen. Och för bara den andra gången den här säsongen spelade hon också hela matchen, när Telge skrällde och vann med 82-73.

– Det är så otroligt skönt. Vi går liksom in och verkligen bara spelar. Vi spelar som ett lag, det var verkligen en laginsats. Det känns så himla skönt, och visst känns det såklart lite skönare när man vet att de har varit obesegrade hela säsongen, säger Ahlin till Sporten.

Telge pressade Udominate rejält i match två, där man till sist föll med en ynka poäng. Efter dagens seger har man nu skakat om den obesegrade seriesuveränen rejält – och Tilde Ahlin tror att laget kan fortsätta att utmana Udominate rejält.

– Just nu känns det som att ingenting är omöjligt. Det är lite den attityden vi haft hela den här serien, att bara gå in och köra. Vi har absolut ingenting att förlora, vi är underdogs i den här matchserien. Då kan vi bara gå in och köra och verkligen ha kul, det hade vi i dag och förra matchen också. Sen märker man att de inte har haft några riktigt jämna matcher i år, de blir lite ställda av det.

Känner ni att ni har lyckats stressa upp dem lite nu?

– Absolut. Det märker man bara på deras spel, lagsammanhållningen, allt sånt.

Vad säger ni till varandra i omklädningsrummet efter en sån här seger?

– Jag vet inte. Hoppsan, haha. Nej, jag tror alla är jätteglada men fortfarande lite i chock på något sätt. Alla har trott att vi ska förlora tre raka men vi bara går in och kör. Vi var jättenära att vinna förra matchen också, så vi trodde att de skulle komma ut lite hårdare därför. Men vi kommer ut mer taggade än vad de är.

Telge får njuta av segern en kväll – men redan på söndagen gäller fokus på nästa match i serien. Den kommer nämligen redan på måndag, hemma i Täljehallen – och Tilde Ahlin hoppas på bra uppslutning från Södertäljeborna med tanke på hur de två senaste matcherna har sett ut.

– Jag hoppas absolut att det kommer fler supportrar, det kommer bli en spännande match. Vi spelade jämnt senast hemma, nu vinner vi och var upp med 18 poäng ett tag. Så jag hoppas verkligen att folk kommer ut.

Basketligan dam/Semifinal 3 av 5

Udominate – Telge Basket 73-82 (21-21, 20-30, 14-19, 18-12)

Udominate leder serien med 2-1 i matcher.

Poäng, Telge: Jasmine Gill, 20, Tayler Mingo, 18, Tilde Ahlin, 17, Ellen Åström, 15, Anita Ilic 9, Linnea Nilsson, 3.