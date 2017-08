Stals och användes vid spektakulära rånet – nu flyger rånhelikoptern turister

Det var under natten till den 23 september 2009 som en helikopter stals, och tidigt på onsdagsmorgonen landade den på taket till en värdedepå i Västberga utanför Stockholm. Där tog sig rånarna in via ett takfönster – och kom ut med över 39 miljoner kronor.

Nu har rånhelikoptern fått helt andra uppgifter. Nu flyger den nämligen turister i Tärnaby och Hemavan.

Totalt rymmer den fem personer.

– Historien bakom gör att det blir något extra att flyga den. Vi brukar berätta om den för passagerarna och de brukar också tycka att det är spännande. Sedan har pengarna aldrig återfunnits som jag vet, så jag brukar säga att de ska kolla under sätena, säger piloten Emil Karlsson som kör turister som vill fiska, jaga och vandra upp i fjällvärlden, till Västerbottens-Kuriren.

