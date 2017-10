Nu kräver SJ biljett innan du går ombord

Då upphör möjligheten att köpa biljett via SJ:s app efter avgång.

Anledningen till det är det låga intresset. Det är bara (0.2 procent) av resenärerna som valt att använda den funktionen sedan införandet hösten 2015, och då främst till köp av enkelbiljetter på regionaltåg.

Efterfrågan på enkla sätt att köpa biljett bland SJ:s resenärer ökar. De senaste åren har därför SJ utvecklat flera nya digitala köpkanaler och fler har upptäckt fördelarna med att köpa biljett snabbt och enkelt via SJ:s app och SJ.se.

– I dag köper 86 procent av våra resenärer sin biljett via SJ.se, SJ:s app eller i någon av våra biljettautomater. I och med att vi numera erbjuder betalning via Swish, har vi ökat resenärernas möjlighet till snabba köp av biljett innan man kliver ombord. Swish används av över hälften av de som köper sin biljett i appen och av över 30 procent vid köp via SJ.se, säger SJ:s Marknads- och försäljningsdirektör, Thomas Silbersky.

Möjligheten att köpa sin biljett via SJ:s kundservice kommer finnas kvar, för exempelvis resenärer som inte har möjlighet att köpa sin biljett via SJ:s app, SJ.se, i en biljettautomat eller hos någon över 600 ombud runt om i Sverige.

