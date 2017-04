Det här händer i Södertälje under påsklovet – allt från tv-spelskvällar till världens största påskris

Torekällberget: Klappa får i Klapphagen, som är öppen alla dagar mellan klockan 10 och 16 under påsklovet. Konstnären Magdalena Kellner ställer ut och målar påskägg på plats. Pågår under skärtorsdagen, långfredagen och påskafton, klockan 10-14. Plats: Ekdahlsstugan i stadskvarteret. Påskpyssel i Lillboden alla dagar under påsklovet.

Hölö bibliotek: Äggjakt. Påskharen lär har gömt små överraskningar bland bibliotekets hyllor. Jakten pågår mellan klockan 15 och 18 på onsdag den 12 april.

Södertälje centrum: Pynta en stor björk, som kan bli världens största påskris. Händer på tisdag den 11 april, klockan 9.30-11.00.

Påskkul: Stort jippo på Stora Torget, där en 30 meter lång uppblåsbar hinderbana finns på plats. Öppet klockan 13-17 på skärtorsdagen den 13 april. Samma dag uppträder gycklare tillsammans med godisregn från scenen. Sportprofiler ska vara på plats. Pågår klockan 15-17.

Arken, S:ta Ragnhildsgården: Heldag med pyssel och lek. Gratis lunch och mellanmål. Anmälan senast den 6 april. Pågår onsdag den 12 april, klockan 9-15.

Nova, Lunagallerian: Tv-spelskväll på måndag den 10 april, klockan 15-17. Spela tv-spel och träffa andra gamers. Filmkväll i Novas hörsal, tisdag den 11 april, från klockan 15 till 17.